«Победа» предложила сделать платной регистрацию в аэропортах

СЕГОДНЯ 18:38 2018-12-03T18:38:03+03:00

Глава авиакомпании призвал дать пассажирам право самим решать, за что платить и на чем экономить

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Лоукостер «Победа» обратилась в Минтранс России с предложением убрать из цены билета плату за регистрацию в аэропорту. Об этом рассказал гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.

По его словам, федеральные авиационные правила обязывают авиакомпании организовывать регистрацию пассажиров и оформление багажа. Стоимость данных услуг входит в цену билета.

«Сейчас даже если клиент регистрируется онлайн, мы все равно платим аэропорту за эту услугу, которая фактически не используется. И эти расходы, конечно, закладываются в цену билета», - пояснил РБК Андрей Калмыков.

Он заявил, что систему регистрации на рейс надо переосмыслить. Пассажирам надо дать право самим решать, за что платить и на чем экономить.

«Мы уверены, что 90% людей будут регистрироваться онлайн и смогут сэкономить. Мы сразу же вычтем этот сбор из цены билета, как только получим разрешение», - сказал глава «Победы».

Пассажиры при новой системе смогут сэкономить около 200 рублей. При этом стоимость регистрации будет составлять около 1 тысячи рублей.