Блогеров предложили наказывать за опасный контент
Российских блогеров предложили наказывать за публикации контента о «зацеперах». Такая инициатива была разработана депутатами Московской городской думы.
Как заявила председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко, столичные парламентарии намерены внести законопроект в Государственную думу.
«Мы сейчас разработаем законодательную базу с точки зрения размещения контента о зацеперстве для того, чтобы наказывать того, кто разместил информацию, которая может нанести вред здоровью несовершеннолетних и их психическому здоровью», - передает ТАСС слова Святенко.
По её словам, зацеперы размещают экстремальные фото и видео для привлечения подписчиков на свои YouTube-каналы, чтобы в перспективе получить за это выплаты. Дети начинают им подражать, тем самым подвергая себя опасности.