2018-12-03T19:18:42+03:00
Общество

Блогеров предложили наказывать за опасный контент

Мосгордума разработала законопроект, предусматривающий привлечение к административной ответственности за размещение опасных фото и видео
Алена Басавина
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Блогеров хотят наказывать за фото и видео зацеперов Фото: Елена ГАЛУШКИНАБлогеров хотят наказывать за фото и видео зацеперов Фото: Елена ГАЛУШКИНА
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Российских блогеров предложили наказывать за публикации контента о «зацеперах». Такая инициатива была разработана депутатами Московской городской думы.

Как заявила председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко, столичные парламентарии намерены внести законопроект в Государственную думу.

«Мы сейчас разработаем законодательную базу с точки зрения размещения контента о зацеперстве для того, чтобы наказывать того, кто разместил информацию, которая может нанести вред здоровью несовершеннолетних и их психическому здоровью», - передает ТАСС слова Святенко.

По её словам, зацеперы размещают экстремальные фото и видео для привлечения подписчиков на свои YouTube-каналы, чтобы в перспективе получить за это выплаты. Дети начинают им подражать, тем самым подвергая себя опасности.

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