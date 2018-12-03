2018-12-03T19:57:12+03:00
Звезды

Баста объяснил, почему решил написать детскую книгу

Российский музыкант Василий Вакуленко причину появления сказки «Приключения летучей мышки Бэллы, которая спала головой вверх»
Алена Басавина
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Баста рассказал, почему решил написать книгуБаста рассказал, почему решил написать книгуФото: Олег ЗОЛОТО
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Василий Вакуленко больше известный как рэпер Баста рассказал, что подвигло его на создание книги для детей, которая была презентована 23 ноября в Санкт-Петербурге.

По его словам, книга «Приключение летучей мышки Бэллы, которая спала головой вверх» появилась благодаря своим детям.

«Я рассказывал истории своим детям — это были детские истории. И было принято решение зафиксировать их, оформить в детскую книгу», - передает слова исполнителя издание RT.

Главной героиней книги стала летучая мышь, которой приходится завоевывать своё место под солнцем.

«Это такой собирательный образ ребёнка-антагониста, ребёнка, который чувствует себя немного не в своей тарелке в привычных каких-то вводных. Ну, как и многие дети зачастую чувствуют себя не в своей тарелке в новых компаниях, с новым друзьями», - указал музыкант.

По словам Басты, в своей книге он хотел поддержать детей, разделить их чувства.

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