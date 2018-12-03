2018-12-03T21:17:09+03:00
Общество

«Союз МС-11» пристыковался к МКС

Транспортный пилотируемый корабль успешно соединился с малым исследовательским модулем «Поиск» российского сегмента станции
Алена Басавина
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Союз МС-11 успешно долетел до МКССоюз МС-11 успешно долетел до МКСФото: REUTERS
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Корабль «Союз МС-11» совершил успешную стыковку с Международной космической станцией. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Известно, что сближение выполнялось в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами и экипажа.

ТПК «Союз МС-11» доставил на МКС российского космонавта Олега Кононенко (Роскосмос), американского астронавта Энн Макклейн (NASA) и канадского астронавта Давида Сен-Жака (CSA).

На данный момент на МКС происходит открытие переходных люков и переход экипажа на станцию.

Во время экспедиции экипажу 58/59 предстоит выполнить большое количество научных экспериментов, выйти в открытый космос и сделать множество фото- и видеосъемок.

Напомним, что старт корабля «Союз МС-11» произошел сегодня в 14:31 на космодроме «Байконур».

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