«Союз МС-11» пристыковался к МКС
Корабль «Союз МС-11» совершил успешную стыковку с Международной космической станцией. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».
Известно, что сближение выполнялось в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами и экипажа.
ТПК «Союз МС-11» доставил на МКС российского космонавта Олега Кононенко (Роскосмос), американского астронавта Энн Макклейн (NASA) и канадского астронавта Давида Сен-Жака (CSA).
На данный момент на МКС происходит открытие переходных люков и переход экипажа на станцию.
Во время экспедиции экипажу 58/59 предстоит выполнить большое количество научных экспериментов, выйти в открытый космос и сделать множество фото- и видеосъемок.
Напомним, что старт корабля «Союз МС-11» произошел сегодня в 14:31 на космодроме «Байконур».