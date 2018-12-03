Песков рассказал о цели несостоявшейся встречи Путина и Трампа

СЕГОДНЯ 21:42 2018-12-03T21:42:53+03:00

Пресс-секретарь президента России заявил, что политики должны были обсудить ситуацию вокруг ДРСМД

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Стало известно, какая цель была у несостоявшейся встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом рассказа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время встречи со студентами МГИМО.

По его словам, политики должны были обсудить ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Мы как раз ждали беседы Путина и Трампа, которые могли бы обсудить процесс и наметить какие-то самые пунктиры к потенциальному диалогу по этой теме», - передает ТАСС слова Пескова.

Пресс-секретарь выразил обеспокоенность теми «нехорошими последствиями», которые грозят после выхода США из этого договора.

«Если американцы все-таки выйдут из этого договора, то велика опасность, хотя они сейчас это отрицают, что они будут размещать эти ракеты в Европе. Это экспансия НАТО в сторону наших границ», - объяснил Песков. Он заявил, что в этом случае России придется усилить свою безопасность.

На данный момент российское правительство пытается избежать военного противостояния, поэтому пытается инициировать переговоры с американской стороной. Однако пока взаимности не наблюдается.

Напомним, что Владимир Путин и Дональд Трамп должны были встретиться во время проведения саммита G20 в Аргентине. Однако в последний момент американский президент отменил переговоры.