Песков рассказал о подготовке к большой пресс-конференции Путина

СЕГОДНЯ 22:19 2018-12-03T22:21:39+03:00

Пресс-секретарь президента России предупредил, что бизнесменам не стоит пытаться пройти на мероприятие под видом журналистов

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Кремль начал подготовку в ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом на встрече со студентами МГИМО заявил Дмитрий Песков.

Учащимся вуза он рассказал, что в Кремле никогда не составляют список журналистов, которые будут задавать вопрос.

«Это абсолютно свободный процесс», - объяснил пресс-секретарь. Однако организаторы сначала стараются дать микрофон журналистам из «кремлевского пула», которые освещают деятельность президента регулярно.

По словам Песков, организаторы перед мероприятием заранее обсуждают круг наиболее важных для общественности тем. Президенту даже готовят справочные материалы по указанным темам.

Дмитрий Песков выразил сожаление, что иногда на пресс-конференцию пытаются попасть далекие от СМИ люди. Он напомнил прошлогодний случай, когда свой вопрос озвучил бизнесмен, а не журналист.

«С нашей точки зрения это не совсем желательно. Но с другой стороны президент никогда не отказывает», - пояснил он.

Напомним, что Большая пресс-конференция с Путиным пройдет 20 декабря 2018 года. Встреча с представителями СМИ будет 14-й по счету.