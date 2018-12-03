В Кремле прокомментировали намерение Трампа обсудить разоружение с Путиным

СЕГОДНЯ 22:42 2018-12-03T22:42:27+03:00

Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет приветствовать расхождение действий администрации США со словами Дональда Трампа

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Кремль отреагировал на слова Трампа о желании остановить гонку вооружений. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Москва не будет приветствовать расхождение действий администрации США со словами президента Доналда Трампа о необходимости разоружения.

Официальный представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин уже предостерегал американского лидера от выхода из Договора о ракетах средней и малой дальности. Российский президент говорил о том, что это приведет к гонке вооружений.

Дмитрий Песков отметил, что официального уведомления о выходе из договора до сих пор не поступало. Для процедуры выхода страны должны обменяться соответствующими нотами.

«Выход из договора строго прописан, необходим обмен соответствующими нотами, потом потребуется период полгода. После чего произойдет выход», - передает слова Пескова РИА Новости.

Напомним, что ранее президент Дональд Трамп написал в своем Twitter написал о желании остановить «большую и неконтролируемую» гонку вооружений.

«Я уверен, что в какой-то момент в будущем председатель КНР Си Цзиньпин и я вместе с президентом России Путиным начнём обсуждать реальное прекращение того, что стало большой и неконтролируемой гонкой вооружений», - написал политик.