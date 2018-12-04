РФС выразил соболезнования родным и близким юного футболиста Алексея Ломакина

СЕГОДНЯ 01:00 2018-12-04T01:23:16+03:00

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Искренние соболезнования в связи с трагической гибелью 18-летниего игрока столичного «Локомотива» Алексея Ломакина выразил Российский футбольный союз (РФС).

«Российский футбольный союз выражает глубокие соболезнования родным и близким футболиста «Локомотива» Алексея Ломакина, трагически скончавшегося в понедельник в Москве», - говорится в сообщении на официальной странице РФС в Twitter.

Скорбят коллеги и товарищи юного спортсмена. Сообщения с соболезнованиями семье Алексея в связи с его смертью опубликовали в соцсетях многие футбольные клубы, в том числе ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Краснодар» и казанский «Рубин».

Напомним, как писал сайт kp.ru, последние часы жизни полузащитника молодежной команды московского «Локомотива» сняла одна из камер видеонаблюдения. На записи, обнародованной СКР, видна фигура молодого человека, в одиночестве идущего по заснеженному пустырю к реке Городня.

Тело Алексея Ломакина на берегу реки нашел случайный прохожий, который гулял с собакой. Предположительно, футболист упал, потерял сознание и умер от переохлаждения. Однако точную причину смерти установят судмедэксперты.

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Родные искали парня целых три дня. В полицию заявила его мама, когда 18-летний Алексей Ломакин не приехал ночевать домой. Леша - полузащитник молодежной команды московского «Локомотива». Из дома он уехал 30 ноября, должен был пройти какие-то процедуры в диагностическом центре клуба. Потом звонил, что задержится, посидит с друзьями. И исчез (подробности).