Порошенко уволил своего «постпреда» по Крыму

СЕГОДНЯ 01:38 2018-12-04T02:06:20+03:00

Борис Бабин, занимавший эту должность с августа 2017 года, сам подал в отставку

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Так называемый «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» Борис Бабин подал в отставку. Лидер Незалежной Петр Порошенко по его просьбе освободил своего «постпреда» по Крыму от занимаемой должности еще в воскресенье, 2 декабря.

«Освободить Бабина Бориса Владимировича от занимаемой должности постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым согласно поданному им заявлению», - говорится в указе украинского президента.

Датированный 2 декабря документ был обнародован пресс-службой Порошенко, уточняет ТАСС. Бабин занимал должность «постпреда» в Крыму с августа прошлого года.

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации.

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