Генпрокурор Украины предложил ввести новые санкции против России

СЕГОДНЯ 02:48 2018-12-04T02:59:48+03:00

Луценко, в частности, призвал блокировать активы российских компаний и граждан на территории Незалежной

Изменить размер текста: A A

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил ввести новые санкции против России. В интервью телеканалу ICTV он рассказал, что направил письма с инициативой очередных ограничений в отношении российских компаний и граждан нашей страны президенту Незалежной Петру Порошенко, а также секретарю Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Александру Турчинову.

По словам генпрокурора, украинские власти должны ввести по отношению «к отдельным физическим и юридическим лицам России персональные, специальные экономические и другие ограничительные меры».

«Уверен, что пора положить конец ведению бизнеса россиян в стране», - подчеркнул Луценко.

В частности, он предлагает блокировать активы россиян на территории страны, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, по инициативе СБУ и СНБО Украина ввела санкции против нескольких российских транспортных компаний, которые заключили «внешнеэкономические соглашения» с предприятиями из неподконтрольных властям Незалежной Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В ответ на «недружественные и противоречащие международному праву» действия Киева 1 ноября Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины.