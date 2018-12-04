2018-12-04T02:59:48+03:00
Политика

Генпрокурор Украины предложил ввести новые санкции против России

Луценко, в частности, призвал блокировать активы российских компаний и граждан на территории Незалежной
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Генпрокурор Украины Юрий ЛуценкоГенпрокурор Украины Юрий ЛуценкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил ввести новые санкции против России. В интервью телеканалу ICTV он рассказал, что направил письма с инициативой очередных ограничений в отношении российских компаний и граждан нашей страны президенту Незалежной Петру Порошенко, а также секретарю Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Александру Турчинову.

По словам генпрокурора, украинские власти должны ввести по отношению «к отдельным физическим и юридическим лицам России персональные, специальные экономические и другие ограничительные меры».

«Уверен, что пора положить конец ведению бизнеса россиян в стране», - подчеркнул Луценко.

В частности, он предлагает блокировать активы россиян на территории страны, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, по инициативе СБУ и СНБО Украина ввела санкции против нескольких российских транспортных компаний, которые заключили «внешнеэкономические соглашения» с предприятиями из неподконтрольных властям Незалежной Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В ответ на «недружественные и противоречащие международному праву» действия Киева 1 ноября Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины.

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