Песков: С Путиным «безумно тяжело» спорить

СЕГОДНЯ 03:20 2018-12-04T03:20:59+03:00

Пресс-секретарь главы государства признался, что для него работать с президентом России – большое счастье

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На встрече со студентами МГИМО пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как ему работается с Владимиром Путиным. В частности, он признался, что с главой государства очень тяжело спорить.

«В плане экспертной подготовки он может дать фору кому угодно. С ним спорить всегда безумно тяжело», - сказал Дмитрий Песков.

Он пояснил: «Говоря простым языком, он утаптывает собеседника моментально, но делает это абсолютно аргументировано».

По словам официального представителя Кремля, он часто советуется с Владимиром Путиным по разным вопросам. Кроме того, Песков поведал молодым людям, что ему часто приходится консультироваться с экспертами, в том числе сотрудниками администрации президента, ведь, как он отметил, держать в голове весь объем информации «не способен ни один человек, кстати, наверное, кроме Путина», передает ТАСС.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, общаясь со студентами, Дмитрий Песков признался, что для него большое счастье работать пресс-секретарем президента России – «и профессиональное, и человеческое».