2018-12-04T05:06:00+03:00
Звезды

Из-за траура по Бушу-старшему в США номинантов «Грэмми» объявят позже

Церемонию оглашения номинантов премии перенесли на два дня
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В США перенесли церемонию оглашения номинантов GrammyВ США перенесли церемонию оглашения номинантов GrammyФото: REUTERS
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Церемонию оглашения претендентов на одну из самых престижных музыкальных премий в мире «Грэмми» перенесли на два дня. Соискателей награды объявят 7 декабря, а изначально планировалось назвать их имена в среду, 5 декабря.

Такое решение Американская Национальная академия искусства и техники грамзаписи приняла из-за траура в связи со смертью 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, о чем и сообщила в Twitter.

«Номинанты 61-й церемонии «Грэмми» будут названы в пятницу, 7 декабря», - уточняют организаторы конкурса.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 94-летний Джордж Буш-старший, который занимал пост президента США с 1989 по 1993 год умер 30 ноября в Хьюстоне. Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп объявил 5 декабря днем национального траура.

Похороны состоятся в четверг, 6 декабря, на территории президентской библиотеки его имени при Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете города Колледж-Стейшен.

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