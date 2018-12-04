Производитель шпрот в Латвии терпит убытки из-за эмбарго России

СЕГОДНЯ 04:40 2018-12-04T05:05:24+03:00

Компании удалось сократить потери, но негативное влияние запрета на поставки в нашу страну она ощущает до сих пор

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Руководство крупнейшего в Латвии рыбоперерабатывающего предприятия «Бривайс вилнис» пожаловалось на негативные последствия запрета на поставки шпрот в Россию.

Как пишет портал Laukos, компании за девять месяцев удалось сократить убытки с 679 693 евро до 435 662 евро — чуть больше, чем в полтора раза. Однако предприятие все еще ощущает отрицательный эффект от российского эмбарго, и основательно поправить положение пока не выходит из-за высокой конкуренции на рынке рыбных консервов и низким спросом на шпроты.

Администрация «Бривайс вилнис» намерена приложить большие усилия, чтобы не только сохранить нынешних покупателей, но и освоить новые рынки.

Напомним, в начале лета 2015 года Россельхознадзор запретил ввоз рыбной продукции из Латвии и Эстонии из-за многочисленных нарушений. В частности, специалисты обнаружили в консервах повышенное содержание вредных канцерогенов.

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