2018-12-04T05:28:27+03:00
Общество

Суд запретил пожилому голландцу «помолодеть» на 20 лет

Пенсионер из Нидерландов хотел уменьшить свой возраст в документах
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Суд в Нидерландах отказал 69-летнему Эмилю Рателбанду снизить его возраст в документахСуд в Нидерландах отказал 69-летнему Эмилю Рателбанду снизить его возраст в документахФото: Алексей БУЛАТОВ
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69-летний голландец Эмиль Рателбанд из нидерландского города Арнем обратился в суд с просьбой разрешить ему изменить дату рождения в документах. Пенсионер объяснил, что он страдает от «возрастной дискриминации», настоящий возраст не отражает его эмоциональное состояние, мешает устроится на работу и найти спутницу жизни.

Как утверждал Рателбанд, он не чувствует себя даже на 50, 49 лет – максимум. В своем иске мужчина ссылался на аналогичные практики при смене в документах имени или пола. Однако ему не удалось убедить судью, пишет газета The Guardian.

«Господин Рателбанд свободен чувствовать себя на 20 лет моложе и действовать соответствующим образом. Однако изменение даты его рождения привело бы к исчезновению записей о 20 годах его жизни из отдела регистрации актов гражданского состояния», - приводит издание слова судьи.

Отмечается, что принимая решение, суд признал, что «в обществе наблюдается тенденция следить за внешностью и оставаться в форме как можно дольше». Но исходил из того, что изменение даты рождения в документах «повлекло бы за собой множество нежелательных последствий, связанных с законодательством» Нидерландов.

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