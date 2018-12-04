Трамп поторопился объявить о снижении пошлин на ввоз машин из США в Китай
Президент США Дональд Трамп, объявляя о согласии Китая уменьшить, а то и вовсе отменить таможенные пошлины на ввоз американских автомобилей в КНР, слегка поторопился: оказывается, Вашингтону пока не удалось достичь соглашения с Пекином по этому вопросу.
Отсутствие договоренности с китайцами признал на брифинге глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, когда рассказывал журналистам о встрече Трампа с Си Цзиньпином на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине.
Репортеры попросили Кадлоу уточнить, снизят ли власти КНР пошлины на машины из Соединенных Штатов с нынешних 40% до 15%, как для остальных импортных автомобилей, или сделают еще ниже. А если отменят, то когда.
«У нас еще нет конкретного соглашения на этот счет», - ответил представитель Белого дома.
Но тут же заверил прессу, что президентская администрация и она сам, как непосредственный участник американо-китайских переговоров в Буэнос-Айресе, рассчитывают на обнуление тарифов, передает ТАСС.