Трамп поторопился объявить о снижении пошлин на ввоз машин из США в Китай

СЕГОДНЯ 07:47 2018-12-04T07:47:50+03:00

В Белом доме признали, что Вашингтон и Пекин пока не достигли соглашения по этому вопросу

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Президент США Дональд Трамп, объявляя о согласии Китая уменьшить, а то и вовсе отменить таможенные пошлины на ввоз американских автомобилей в КНР, слегка поторопился: оказывается, Вашингтону пока не удалось достичь соглашения с Пекином по этому вопросу.

Отсутствие договоренности с китайцами признал на брифинге глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, когда рассказывал журналистам о встрече Трампа с Си Цзиньпином на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине.

Репортеры попросили Кадлоу уточнить, снизят ли власти КНР пошлины на машины из Соединенных Штатов с нынешних 40% до 15%, как для остальных импортных автомобилей, или сделают еще ниже. А если отменят, то когда.

«У нас еще нет конкретного соглашения на этот счет», - ответил представитель Белого дома.

Но тут же заверил прессу, что президентская администрация и она сам, как непосредственный участник американо-китайских переговоров в Буэнос-Айресе, рассчитывают на обнуление тарифов, передает ТАСС.