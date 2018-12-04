Посол США объявила Польшу «бастионом защиты» от России

СЕГОДНЯ 08:26 2018-12-04T08:26:05+03:00

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Новый посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала республику «бастионом защиты» от России в Восточной Европе и «фундаментом стабильности региона». При этом, по мнению дипломата, Варшава также играет ключевую роль для безопасности Соединенных Штатов.

«Польша имеет фундаментальное стратегическое значение для безопасности этого региона. А ввиду того, что мы в НАТО, сильная Польша - это также более безопасные Соединенные Штаты», - сказала американский посол в интервью газете Rzeczpospolita.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в последнее время Варшава довольно часто призывает Вашингтон увеличить контингент вооруженных сил США в республике. А в апреле этого года Польша даже предложила выделить два миллиарда долларов на строительство новой американской базы на своей территории.