2018-12-04T09:24:12+03:00
Общество

ФАС поддерживает появление надписи «Алкоголь убивает» на бутылках со спиртным

Устрашающая надпись станет единой для всех производителей
Ася РОМАНЧУК
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Устрашающая надпись на бутылках со спиртным станет единой для всех производителейУстрашающая надпись на бутылках со спиртным станет единой для всех производителейФото: Олег УКЛАДОВ
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В Федеральной антимонопольной службе поддерживают появление на всех бутылках устрашающей надписи «Алкоголь убивает». Предупреждение станет единым для всех производителей и должно заставить потребителя отказаться от употребления спиртного.

В ФАС подержали законопроект, который предлагает данное нововведение и отметили, что сегодня предупреждение есть, но нет четкого текста, поэтому каждый производитель может оформлять этикетки на свой вкус.

И хотя большого отказа от спиртного одной надписью достичь не удастся, это явно привлечет внимание населения.

Планируется, что новая надпись не скажется на цене продукта. Депутаты так же предлагают размещать устрашающие картинки, а новое оформление должно занимать не менее 50% от этикетки и быть обведено черным цветом. Кроме таких мер, народные избранники выступают за закрытую выкладку спиртного, по тому же принципу, как сейчас продают табачные изделия.

А вот предложение спрятать спиртное от глаз потребителя ФАС не поддержала, так как это увеличит нагрузку на бизнес, пишет газета «Известия».

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