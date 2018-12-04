CNN: Командующий Пятым флотом ВМС США в Бахрейне покончил с собой

СЕГОДНЯ 09:58 2018-12-04T09:58:30+03:00

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Причиной внезапной смерти командующего Пятым флотом Военно-морских сил США вице-адмирала Скотта Стирни стало самоубийство, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник в американском оборонном ведомстве.

На прошлой неделе стало известно, что вице-адмирала, ответственного за операции Центрального командования Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, 1 декабря обнаружили мертвым в его резиденции в Бахрейне. Причем тогда же представители ВМС заявили, что нет оснований подозревать преднамеренное убийство

Адмирал Джон Ричардсон, начальник военно-морских операций, рассказал телеканалу, что в отношении Скотта Стирни не велось никаких расследований – ничего такого, из-за чего высокопоставленный военнослужащий мог бы добровольно уйти из жизни. Ричардсон назвал покойного коллегу прекрасным профессионалом, преданным отцом и мужем, хорошим другом.

Причины суицида американца в Бахрейне выясняют местные правоохранительные органы и служба уголовных расследований ВМС США.

Как ранее писал сайт kp.ru, командование Пятым флотом, в зону оперативной ответственности которого входит Персидский залив и часть Индийского океана, принял заместитель Стирни, контр-адмирал Пол Шлис.