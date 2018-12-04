2018-12-04T10:42:08+03:00
В мире

Нобелевская медаль физика Ричарда Фейнмана ушла с молотка за $975 тысяч

В нынешнем году ученому исполнилось бы сто лет
Сакина НУРИЕВА
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Нобелевская медаль физика Ричарда Фейнмана ушла с молотка за $975 тыс.. Фото с сайта Sotheby's.Нобелевская медаль физика Ричарда Фейнмана ушла с молотка за $975 тыс.. Фото с сайта Sotheby's.
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Золотую нобелевскую медаль американского физика Ричарда Фейнмана (1918-1988) продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $975 тыс. Об этом упоминается на сайте аукционного дома.

Начальная цена лота варьировалась в пределах $800 - 1200 тыс. В конечном счете медаль, которую врученную Фейнману и физикам Джулиану Швингеру и Сиъитиро Томонага за фундаментальные работы по квантовой электродинамике в 1965 году, продали с молотка за $975 тыс.

Медаль представляется собой 23-кратную золотую монету весом 182,57 грамма. Лот был продан в комплекте с дипломом о присуждении ученому Нобелевской премии в папке из красной кожи и монограммой RPF (Richard Phillips Feynmann), а также программой пребывания Фейнмана на церемонии вручения ему Нобелевской премии.

Кроме того, отдельными лотами на аукционе были проданы рукописи ученого. Черновик его нобелевской лекции отдали за $387 тыс.

Отметим, в нынешнем году Ричарду Фейнману исполнилось бы сто лет. Американский ученый являлся видным исследователем квантовой электродинамики, работал в проекте по созданию американской атомной бомбы в лаборатории в Лос-Аламосе, интересовался квантовой механикой и квантовой теорией поля, принимал участие в расследовании обстоятельств катастрофы космического корабля многоразового использования Challenger в 1986 году.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что личные вещи британского ученого Стивена Хокинга были проданы на аукционе более чем за $1,5 млн.

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