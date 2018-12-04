2018-12-04T10:58:47+03:00
Общество

Цены на искусственные елки в этом году выросли на 17%

Средний чек составляет 2800 рублей
Ася РОМАНЧУК
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Цены на искусственные елки выросли на 17%. ФОТО: Александра КиткевичЦены на искусственные елки выросли на 17%. ФОТО: Александра Киткевич
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Дело движется к новому году и вслед за подарками и продуктами дорожает главный атрибут праздника – елка. Живые деревья пока еще не продают, елочные базары развернут во второй половине декабря, а вот искусственные деревья подорожали на 17%. Сейчас средний ценник составляет 2800 рублей. Выросла стоимость не только дерева, но и украшений. Цены на гирлянды, игрушки, мишуру тоже стремятся вверх.

Елочные украшения из пластика прибавили в цене 4%, теперь за них придется выложить 455 рублей, гирлянды 2% - 570 рублей. Чаще всего покупают украшения красного и золотого цвета – кстати, столица в этом году тоже будет оформлена в этих тонах, - а гирлянды длинной 5,5 метров.

Ритейлеры ожидают, что в этом году россияне не будут экономить на мероприятии, чего не было пару лет, траты вырастут на 10-15%.

Покупать искусственную елку или настоящую – вопрос спорный. Дело тут не в экономии, а в сохранении природы. Синтетические красавицы ничуть не уступают лесным, а служат дольше. В магазинах можно найти до 250 видов оформления искусственного дерева.

Чаще всего такие деревья предпочитают жители Московской, Нижегородской областей и Краснодарского края, пишет газета «Известия».

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