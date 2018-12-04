2018-12-04T11:13:07+03:00
Общество

Школьников будут проверять на склонность к ожирению, алкоголизму, курению

В России впервые появится профессиональный стандарт для школьных медсестер
Ася РОМАНЧУК
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Школьных медсестре заставят вести профилактику курения, алкоголя, ожиренияШкольных медсестре заставят вести профилактику курения, алкоголя, ожиренияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Здоровье подрастающего поколения будет на особом контроле, следить за ним будут со школы. Возложат эту обязанность на медсестер, специально для этого Минтруд подготовил новый профессиональный стандарт для медработников. Документ обяжет медиков проверять учеников на склонность к ожирению, алкоголизму, наркомании и курению. Если таковые обнаружатся, то медсестра должна будет передать сведения в комитет опеки и попечительства.

Медсестры должны будут следить в школах за ожирением, курением, употреблением алкоголя и психоактивных веществ. В ведомствах убеждены, что многие плохие привычки вырабатываются еще со школьной скамьи и формировать здоровое население нужно с детства.

Пока в России нет отдельного стандарта для работы школьных сотрудников медкабинетов. В профиле «педиатрия» прописано, что медик должен следить, чтобы дети проходили диспансеризацию, помогать врачам-педиатрам, вести контроль заболеваемости детей и подростков и т.д. Другие функции не детализированы, именно это хотят исправить в дальнейшем.

По новым правилам медсестры, которые будут работать с детьми, должны иметь высшее образование. Появится новый образовательный стандарт, который станет обязательным для подготовки «бакалавров по школьной медицине». Планируется, что программа появится уже к началу следующего учебного года, а медсестры, которые уже работают в школах и детсадах без высшего образования, получат возможность пройти профессиональную переподготовку, пишет газета «Известия».

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