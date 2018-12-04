2018-12-04T13:16:18+03:00
Общество

Поклонская рассказала историю знакомства со своим мужем

А супруг депутата Госдумы признался, почему влюбился в нее
Дарья ИВАШКИНА
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Наталья Поклонская и ее муж Иван СоловьевНаталья Поклонская и ее муж Иван СоловьевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская в первом совместном интервью со своим мужем Иваном Соловьев рассказала, как познакомилась со своим будущим супругом. Как выяснилось, они встретились в часовне Николая II, находящейся на территории крымской прокуратуры.

- Иван Николаевич приехал в командировку в Крым. У нас в прокуратуре мы познакомились. Встретились в часовне (Николая II) тоже в прокуратуре. Эту часовню мы построили. А сегодня с Иваном вместе доводим до ума. Доделываем роспись внутри, - сказала Поклонская.

А ее муж признался, что «благодарен Господу» за то, что он испытал в жизни чувство влюбленности.

- Вряд ли ты отдаешь себе отчет, почему ты влюбился. Очень многие люди проживают свою жизнь, так и не испытав этого чувства. Я благодарен Господу за то, что я это испытал. Мне очень захотелось быть рядом с этим человеком. Это чувство было настолько всеобъемлющим, что так все Господь устроил, что мы рядом, - сказал Соловьев в эфире Радио «Комсомольская правда».

ЧИТАЙТЕ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ИНТЕРВЬЮ НАТАЛЬИ ПОКЛОНСКОЙ И ЕЕ МУЖА ИВАНА СОЛОВЬЕВА

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