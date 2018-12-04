2018-12-04T13:27:30+03:00
Общество

Поклонская поделилась любимым рецептом

Депутат Госдумы и ее муж Иван Соловьев дали первое совместное интервью Радио «Комсомольская правда»
Дарья ИВАШКИНА
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Наталья Поклонская и ее муж Иван СоловьевНаталья Поклонская и ее муж Иван СоловьевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Депутат Государственной думы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в первом совместном интервью со своим мужем Иваном Соловьевым призналась, что в семье готовит она, правда, получается у нее это с переменным успехом.

Кроме того, парламентарий выразила надежду, что ее супругу нравится ее блюда и даже поделилась со слушателями Радио «Комсомольская правда» своим любимым рецептом.

- Хозяйка готовит - я. Стараюсь. Иногда не получается. Иногда получается. По-разному. Практика, опыт. Сейчас люблю готовить гуся в духовке. Надеюсь, мужу нравится. Берете на рынке самого лучшего гуся. Его нужно посолить, поперчить, чесноком натереть. Лавровый лист. Смазать горчицей, маслом оливковым. В рукав и в духовку, - рассказала Наталья Поклонская в эфире Радио «КП».

ЧИТАЙТЕ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ИНТЕРВЬЮ НАТАЛЬИ ПОКЛОНСКОЙ И ЕЕ МУЖА ИВАНА СОЛОВЬЕВА

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