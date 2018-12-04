Поклонская с мужем рассказали, планируют ли они завести детей
Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская совместно с супругом юристом Иваном Соловьевым рассказали в интервью радио «Комсомольская правда», планируют ли они в скором времени завести детей.
- Все ждут новости о том, что у нас будут детки. Хорошие новости всегда все ждут. Надо ждать хороших новостей, - сказала Поклонская.
На вопрос, а стоит ли все-таки ждать новостей, она лукаво ответила, что «хороших новостей надо ждать всегда».
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что депутата Госдумы Наталья Поклонская тайно вышла замуж в Крыму. О свадьбе политика проболтался один из гостей торжества. Известно, что свадебный банкет политика и и руководителя аппарата Уполномоченного по правам человека РФ Ивана Соловьева. стоил 3,5 тысячи рублей на гостя.
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