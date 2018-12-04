Муж Поклонской рассказал о совместной работе с супругой

СЕГОДНЯ 12:42 2018-12-04T12:42:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская совместно с супругом юристом Иваном Соловьевым рассказали в интервью радио «Комсомольская правда», что они работают вместе над совместными проектами. Они рассказали о создании своего общественного движения и опровергли слухи о переходе в другую партию.

- Я вообще не член партии и членом партии быть не могу, потому что я прокурор. Я - член фракции «Единая Россия», поскольку меня от нее выбрали в Госдуму. По поводу общественного движения – мы думаем создать его. Потому что очень много социальных проектов. Мы о них говорили, писали, рассказывали. Это и помощь детям, не только Донбасса, но и по всей России. Это крымчане – наши детки, которых мы возим в Москву, помогаем здесь лечить. И из других регионов ко мне обращаются родители. Им нужно помогать, - рассказал Иван Соловьев.

Как отметила в интервью Радио "Комсомолькая правда" Поклонская, эпизод с уходом с прошлой должности Ивана Соловьева будет отражен в ее автобиографической книге. И она опишет его лично.

ЧИТАЙТЕ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ИНТЕРВЬЮ НАТАЛЬИ ПОКЛОНСКОЙ И ЕЕ МУЖА ИВАНА СОЛОВЬЕВА