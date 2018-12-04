В «Роскосмосе» пожаловались на информационные атаки хакеров

СЕГОДНЯ 12:11 2018-12-04T12:11:24+03:00

В компании уверены, что злоумышленники хотят помешать стране вернуть лидерство в космосе

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Владимир Устименко, руководитель пресс-службы «Роскосмоса» заявил, что компания подверглась настоящей хакерской атаке, затеянной, чтобы помешать стране вернуть лидерство в космосе.

- Сама отрасль начала реконфигурацию для создания профильных индустриальных холдингов — ракетного, двигателестроительного, приборостроительного. "Роскосмос" пришел в движение. Возможно, информационная атака на нас связана именно с этим, - предположил Устименко.

На днях глава Счетной палаты Алексей Кудрин и представители Генпрокуратуры заявили о финансовых нарушениях, которые выявили в «Роскосмосе».

Устименко также отметил, что кто-то пытается создать для корпорации ложный образ крупного должника и мошенника, чтобы лишить корпорацию финансовой поддержки. При этом, как заметил руководитель пресс-службы, бюджет космической отрасли в России и так почти в 20 раз уступает бюджету американского НАСА.

Устименко попросил общественность с уважением и благодарностью относиться к ракетно-космической промышленности, которая создает ядерный щит России и самые современные цифровые технологии, сообщает "РИА-Новости".

В «Роскосмосе» подчеркнули, что готовы и дальше сотрудничать со всеми СМИ, но иногда, по мнению руководителя пресс-службы, это играет с компанией злую шутку.