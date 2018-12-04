2018-12-04T12:14:43+03:00
Политика

Украинский омбудсмен упала в обморок во время речи Порошенко

Президенту незалежной даже пришлось прервать свое выступление, чтобы помочь Людмиле Денисовой
Дарья ИВАШКИНА
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Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила ДенисоваУполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила ДенисоваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 4 декабря, появилась информация о том, что уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова упала в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.

Как стало известно, омбудсмен потеряла сознание в тот момент, когда глава незалежной в прямом эфире телеканала ICTV говорил о реакции Запада на ситуацию с украинскими моряками в Керченском проливе. Причем Порошенко даже пришлось прервать свою речь, чтобы помочь Денисовой подняться с пола и покинуть студию.

А вернувшись на трибуну, украинский лидер заверил, что «все хорошо» и что уполномоченный парламента по правам человека уже «находится в руках специалистов». «Смотрите, с какой нагрузкой сейчас работает <...> Денисова. Она работает по 20 часов в сутки, чтобы освободить украинских моряков», - добавил глава соседнего государства, после чего продолжил свою речь.

Кстати, отметим, это уже не первый инцидент в прямом эфире украинских телеканалов. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, ранее во время обсуждения ситуации в Керченском проливе заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак набросился на депутата Верховной рады Евгения Мураева.

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