2018-12-04T12:27:26+03:00
Политика

Минобороны и ФСБ займется расследованием массового вспышек заболевания

В зону внимания ведомств попадут все массовые очаги инфекционных поражений людей, животных и сельхозрастений
Ася РОМАНЧУК
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Военный займутся массовыми вспышками инфекционных заболеванийВоенный займутся массовыми вспышками инфекционных заболеванийФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Минобороны и ФСБ возьмутся за расследование всех фактов массового заболевания людей, животных, сельскохозяйственных растений. Инфекционные вспышки могут быть связаны с применением биологического оружия, поэтому данным случаям решено уделить повышенное внимание.

Специально для этого в составе Вооруженных сил сформируют специальные образовательные центры, где будут обучать военных биологов. Сегодня военное ведомство занимается подавлением очагов заболеваний, в том числе сибирской язвы, африканской чумы свиней, птичьего гриппа.

Уже разработан проект указа президента, расширяющий полномочия Минобороны. Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты будут заниматься выявлением причин вспышек инфекций на территории страны.

Основная цель специалистов – выяснить, носит ли вспышка той или иной инфекции преднамеренный характер. Эксперты сходятся во мнении, что нововведение сегодня актуально, как никогда. В последние годы в России регулярно появляются инфекционные заболевания, которых ранее не было, например, африканская чума свиней, которая впервые была зарегистрирована в России в 2008 году, пишет газета «Известия».

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