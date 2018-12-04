2018-12-04T12:47:26+03:00
В мире

Французское правительство введет мораторий на рост топливных налогов после протестов «желтых жилетов»

О решении будет объявлено во время встречи с депутатами партии «Вперед, республика»
Сакина НУРИЕВА
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Французское правительство введет мораторий на рост топливных налогов после протестов «желтых жилетов».Французское правительство введет мораторий на рост топливных налогов после протестов «желтых жилетов».Фото: REUTERS
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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп намерен объявить о введении моратория на повышение налогов на бензин из-за не прекращающихся уже на протяжении двух недель протестов «желтых жилетов». Об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на источники в правительстве республики.

Сообщается, что премьер объявит о своем решении во время собрания с депутатами партии «Вперед, республика».

Напомним, 25 ноября в центре Парижа, на Елисейских полях, прошел 106-тысячный митинг «желтых жилетов». Граждане выступили против повышения цен на бензин.

Неделю спустя несколько сотен протестующих заблокировали проезд к аэропорту Ниццы, впоследствии чего на дороге образовалась гигантская пробка. Другие демонстранты устроили забастовку у здания Европейского суда по правам человека в Страсбурге. Массовая акция протеста также прошла в аэропорту города Нант. В результате, полиция задержала 81 человека.

3 декабря «желтые жилеты» потребовали отставки правительства Франции.

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