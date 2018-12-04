Третьяковка угостит посетителей, застрявших на улице, чаем

СЕГОДНЯ 12:46 2018-12-04T12:46:56+03:00

Тем, кто ожидает своей очереди в музей на холоде, будут предлагать горячие напитки

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В Третьяковской галерее решили вернуть добрую традицию – угощать посетителей, которые ждут своей очереди на улице, чаем и кофе. Зимой эта идея особенно актуальна, выстоять несколько часов на морозе под силу только очень страстному любителю искусства.

Чтобы подбодрить посетителей и не дать им замерзнуть, работники галереи будут предлагать всем желающим горячие напитки. Конфеты и пряники брать с собой, они в угощения не войдут.

Как правило, попасть в музей можно без очереди, но во время выставок редких работ приходится потомиться ожиданием.

Подобная практика в Третьяковке уже применялась, но после продажи билетов через интернет очереди сократились, а раздача теплых напитков стала неактуальна, сообщает Пятый канал.

Ранее гендиректор Третьяковской галереи рассказала, почему нельзя все экспонаты спрятать за пуленепробиваемыми стеклами. Это стало актуально после того, как вандал испортил картину Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван».