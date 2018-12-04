2018-12-04T12:56:53+03:00
В мире

Минобороны Армении сообщило о потере связи с самолетом Су-25

Штурмовик исчез с экранов радаров, когда выполнял учебно-тренировочный полет
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Минобороны Армении сообщило о потере связи с Су-25Минобороны Армении сообщило о потере связи с Су-25Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Во вторник, 4 декабря, Минобороны Армении сообщило о потере связи с самолетом Вооруженных сил (ВС) республики Су-25. По данным ведомства, штурмовик исчез с экранов радаров, когда выполнял учебно-тренировочный полет по плану ежедневной боевой подготовки.

Как стало известно, связь с экипажем пропала в 10:20 по местному времени (09:20 мск), а на взлетную полосу аэродрома в Гюмри самолет вышел в 10:06 (09:06 мск), то есть за 14 минут до этого.

«В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы», - отмечается на сайте министерства обороны Армении.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно была названа возможная причина крушения военного самолета, произошедшего в начале мая этого года в американском штате Джорджия. По некоторым данным, во время набора высоты пилот воздушного судна мог допустить ошибку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Знакомая умершего футболиста «Локомотива» предположила, что его отравили
Российские артисты рассказали про размер своей пенсии
Посольство США на Украине предупредило туристов о высоком уровне террористической угрозы
В Киеве признали, что Керченский пролив открыт для судоходства
Пропавший в Армении самолет Су-25 потерпел крушение в горах
Выходные дни в декабре 2018 года: россиян ожидает шестидневная рабочая неделя
Песков не исключил сохранения транзита газа через Украину после запуска «Северного потока - 2»
Захара Прилепина назначили заместителем худрука МХАТ имени Горького
На Украину не пустили более 600 россиян из-за военного положения
«Алтайский край. Все настоящее!»: Губернатор Виктор Томенко рассказал о продвижении регионального туристического бренда
Поклонская поделилась любимым рецептом
Поклонская рассказала историю знакомства со своим мужем
В парижском округе пострадали 14 человек в результате ДТП с автобусом
Астронавты при установке оборудования потеряли деталь в открытом космосе
Поклонская с мужем рассказали, планируют ли они завести детей