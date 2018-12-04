Минобороны Армении сообщило о потере связи с самолетом Су-25

СЕГОДНЯ 12:56 2018-12-04T12:56:53+03:00

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Во вторник, 4 декабря, Минобороны Армении сообщило о потере связи с самолетом Вооруженных сил (ВС) республики Су-25. По данным ведомства, штурмовик исчез с экранов радаров, когда выполнял учебно-тренировочный полет по плану ежедневной боевой подготовки.

Как стало известно, связь с экипажем пропала в 10:20 по местному времени (09:20 мск), а на взлетную полосу аэродрома в Гюмри самолет вышел в 10:06 (09:06 мск), то есть за 14 минут до этого.

«В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы», - отмечается на сайте министерства обороны Армении.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно была названа возможная причина крушения военного самолета, произошедшего в начале мая этого года в американском штате Джорджия. По некоторым данным, во время набора высоты пилот воздушного судна мог допустить ошибку.