Астронавты при установке оборудования потеряли деталь в открытом космосе

СЕГОДНЯ 13:08 2018-12-04T13:08:02+03:00

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Астронавты случайно потеряли в открытом космосе инструмент, когда устанавливали оборудование на на внешней платформе японского модуля Kibo. Теперь этот находящийся в невесомости предмет несет потенциальную угрозу космическим аппаратам. Если он столкнется с одним из них, то может нанести серьезные повреждения корпусу.

Как сообщили американские представители органа контроля и управления станцией, инцидент произошел во время выдвижения стола с оборудованием из шлюзовой камеры для последующего захвата японским манипулятором. Однако после случившегося астронавты приняли решение вернуть остальное оборудование внутрь станции, пишет сайт телеканала «Звезда».

Где сейчас находится инструмент — неизвестно. Как отмечают в управлении станцией, улетевшая деталь может нести опасность как самой космической станции, так и стыкующимся с ней кораблям, передает Пятый канал.