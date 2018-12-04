2018-12-04T13:30:12+03:00
Политика

На Украину не пустили более 600 россиян из-за военного положения

Ранее Петр Порошенко запретил въезд на территорию страны российских мужчин от 16 до 60 лет
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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На Украину не пустили более 600 россиян из-за военного положенияНа Украину не пустили более 600 россиян из-за военного положенияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Петр Цигикал, глава Государственной пограничной службы, отметил, что украинские пограничники не пропустили в страну более 600 россиян с начала действия военного положения. При этом количество граждан РФ, желающих посетить Украину, уменьшилось в три раза всего за несколько дней.

- На сегодня нами не пропущено более 600 граждан Российской Федерации… За это время посещаемость уменьшилась в три раза, - объяснил Цигикал.

Он также добавил, что не только мужчинам, но и женщинам могут отказать во въезде на территорию Украины, если государство сочтет это необходимым, сообщает украинский телеканал UA:TV.

Напомним, Верховная рада 26 ноября поддержала указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях страны на месяц. Несколькими днями ранее Петр Порошенко объявил, что страна вводит ограничения на въезд на территорию Украины российских мужчин от 16 до 60 лет.

Чуть позже президент РФ, Владимир Путин, объявил, что не будет вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины.

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