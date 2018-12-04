2018-12-04T13:29:21+03:00
Экономика

«Алтайский край. Все настоящее!»: Губернатор Виктор Томенко рассказал о продвижении регионального туристического бренда

В Совете Федерации прошло заседание по вопросам интеллектуальной собственности в субъектах РФ
Ксения БОГДАНОВА
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Губернатор Виктор Томенко рассказал в Совете Федерации о формировании новых региональных брендов Алтайского края. На совещании по вопросам интеллектуальной собственности в субъектах РФ глава региона подчеркнул, что в крае уделяется особое внимание продвижению туристического бренда Алтая, а также узнаваемости уникальной продукции местных производителей.

Масштабная кампания по продвижению курортов и туристических направлений региона идет уже несколько лет, и бренд «Алтайский край. Всё настоящее!» стал одной из ее важных составляющих. Логотип бренда украшает сувениры и печатную продукцию, которые распространяются на туристических мероприятиях, а так же через единую туристскую информационную систему региона. Производители сувениров заключили десятки лицензионных соглашений на право использования результатов интеллектуальной деятельности.

Алтайский край знаменит своими экологическими продуктами питания, и правительство региона поддержало регистрацию десятков брендов и товарных знаков: «С любовью с Алтая!», «Сила трав Алтая», «Цветущий Алтай», «Алтайский мед», «Алтайская гречка». В регионе создан информационный портал «Алтайские продукты», на котором размещена информация о всех производителях Алтайского края.

- На сайте зарегистрировано почти 230 предприятий, размещена информация о почти 3 тысячах товаров, - сообщил Виктор Томенко.

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