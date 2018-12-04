Выходные дни в декабре 2018 года: россиян ожидает шестидневная рабочая неделя

СЕГОДНЯ 13:49 2018-12-04T13:49:00+03:00

Стало известно, что выходные дни в декабре 2018 года и начале следующего продлятся десять дней

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Стало известно, какими будут выходные дни в декабре 2018 года. Последнюю рабочую неделю 2018 года продлят на шесть дней — с 24 (понедельник) по 29 декабря (суббота), а новогодние выходные попадут на промежуток с 30 декабря по 8 января.

Выходной с субботы, 29 декабря, перенесут на понедельник - 31 декабря. В Роструде отметили, что такие перестановки были выполнены для того, чтобы новогодние выходные не прерывались. Таким образом, они продлятся десять дней, с 30 декабря (воскресенье) 2018 года до 8 января (вторник) 2019 года включительно. Таковы выходные дни в декабре 2018 года - начале 2019 года.

Кроме того, в 2019 году в соответствии с постановлением правительства РФ «О переносе выходных дней в 2019 году» выходные дни с субботы 5 января перенесены на четверг 2 мая и с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что правительство утвердило производственный календарь на 2019 год. Известно, что суббота, 23 февраля, будет перенесена на 10 мая, промежутки с 23 по 24 февраля, а также с 8 по 10 марта объявлены выходными.