Захара Прилепина назначили заместителем худрука МХАТ имени Горького
Стало известно, что российский писатель Захар Прилепин назначен заместителем худрука МХАТ имени Горького по литературной части.
- Каких-то конкретных планов у меня нет. Пока только технические, административные и прочие задачи, - прокомментировал Прилепин. - То есть зайти, осмотреться, очень внимательно, очень бережно. А там посмотрим. Никаких революций не планируется, - отметил Прилепин.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на пост нового худрука МХАТ имени Горького назначили российского театрального режиссера Эдуарда Боякова. Татьяна Доронина, которая ранее в течение 30 лет возглавляла театр, займет должность президента театра.
Напомним, недавно создатель фестиваля «Золотая маска» Эдуард Бояков, в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал о «театральной тусовке» и о том, дейтвительно ли русский театр переживает масштабный кризис.