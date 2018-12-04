2018-12-04T13:44:18+03:00
Общество

Захара Прилепина назначили заместителем худрука МХАТ имени Горького

Ранее пост нового худрука театра занял Эдуард Бояков
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Захара Прилепина назначили заместителем худрука МХАТ имени ГорькогоЗахара Прилепина назначили заместителем худрука МХАТ имени ГорькогоФото: Дмитрий СТЕШИН
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Стало известно, что российский писатель Захар Прилепин назначен заместителем худрука МХАТ имени Горького по литературной части.

- Каких-то конкретных планов у меня нет. Пока только технические, административные и прочие задачи, - прокомментировал Прилепин. - То есть зайти, осмотреться, очень внимательно, очень бережно. А там посмотрим. Никаких революций не планируется, - отметил Прилепин.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на пост нового худрука МХАТ имени Горького назначили российского театрального режиссера Эдуарда Боякова. Татьяна Доронина, которая ранее в течение 30 лет возглавляла театр, займет должность президента театра.

Напомним, недавно создатель фестиваля «Золотая маска» Эдуард Бояков, в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал о «театральной тусовке» и о том, дейтвительно ли русский театр переживает масштабный кризис.

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