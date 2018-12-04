2018-12-04T13:47:00+03:00
Политика

Песков не исключил сохранения транзита газа через Украину после запуска «Северного потока - 2»

По словам представителя Кремля, в данном случае все зависит от Киева
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая во вторник, 4 декабря, на вопросы журналистов, не исключил, что Россия продолжит поставлять газ в Европу через Украину и после запуска газопровода «Северный поток - 2».

«Этот транзит (российского газа через Украину) может быть продолжен (после запуска "Северного потока - 2")», - приводит слова представителя Кремля ТАСС. При этом Песков заметил, что в данном случае все зависит от Киева.

Также пресс-секретарь главы нашего государства подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин уже неоднократно говорил о том, что речи о прекращении транзита через территорию незалежной не идет.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что газопровод «Северный поток - 2» будет построен в любом случае, однако если Берлин откажется от проекта, то это ограничит его возможности защищать сохранение поставок газа через Украину.

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