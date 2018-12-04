Посольство США на Украине предупредило туристов о высоком уровне террористической угрозы
Посольство США на Украине предупредило американских граждан о высоком уровне террористической угрозы в стране в период новогодних праздников.
«В праздничные дни меры безопасности на Украине по-прежнему будут усилены из-за постоянных угроз транснациональных террористических организаций и лиц, вдохновленных экстремистской идеологией по всей Европе. Экстремисты продолжают сосредоточиваться в туристических местах, торговых центрах, аэропортах, клубах, ресторанах, религиозных учреждениях, транспортных узлах и других слабоохраняемых объектах, часто посещаемых западными туристами», - говорится на сайте дипведомства.
В посольстве остерегают, что уровень террористической опасности по всей стране одинаковый, в связи с этим туристам нужно быть аккуратными во время праздников, особенно на фестивальных и иных местах с большим скоплением людей.
Отметим, что соответствующее предупреждение появилось на фоне введения на Украине с 26 ноября 30-дневного военного положения в десяти областях страны, в связи с чем украинские пограничные службы перешли на усиленный режим.