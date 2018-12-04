Посольство США на Украине предупредило туристов о высоком уровне террористической угрозы

СЕГОДНЯ 14:24 2018-12-04T14:24:44+03:00

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Посольство США на Украине предупредило американских граждан о высоком уровне террористической угрозы в стране в период новогодних праздников.

«В праздничные дни меры безопасности на Украине по-прежнему будут усилены из-за постоянных угроз транснациональных террористических организаций и лиц, вдохновленных экстремистской идеологией по всей Европе. Экстремисты продолжают сосредоточиваться в туристических местах, торговых центрах, аэропортах, клубах, ресторанах, религиозных учреждениях, транспортных узлах и других слабоохраняемых объектах, часто посещаемых западными туристами», - говорится на сайте дипведомства.

В посольстве остерегают, что уровень террористической опасности по всей стране одинаковый, в связи с этим туристам нужно быть аккуратными во время праздников, особенно на фестивальных и иных местах с большим скоплением людей.

Отметим, что соответствующее предупреждение появилось на фоне введения на Украине с 26 ноября 30-дневного военного положения в десяти областях страны, в связи с чем украинские пограничные службы перешли на усиленный режим.