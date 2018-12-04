В Киеве признали, что Керченский пролив открыт для судоходства

СЕГОДНЯ 14:12 2018-12-04T14:12:24+03:00

Украинский министр заявил о «частичной разблокировке» портов на Азовском море

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Киев признал, что Россия не препятствует движению судов в Керченском проливе. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь. Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов», - приводит слова чиновника РИА Новости.

По его словам, суда по-прежнему осматриваются российской стороной, однако движение восстановлено. На вход в Азовское море стоят 17 судов, а на выход — один.

Отметим, что ранее Омелян заявил о блокировке судоходства со стороны России. Однако в Кремле такие данные опровергли.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Керченском проливе «достаточно интенсивная международная навигация». Временная приостановка возможно только из-за неблагоприятных погодных условий.