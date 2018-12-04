Ада Хегерберг отказалась от танца на вручении Золотого мяча

4 Дек. 14:33 2018-12-05T14:35:38+03:00

Ведущий церемонии награждения Золотого Мяча Мартин Солвейг принес свои извинения футболистке Лиона и сборной Норвегии Аде Хегерберг за приглашение на танец во время вручения награды.

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23-летняя нападающая Лиона и Сборной Норвегии выиграла Золотой Мяч, но радость от вручения такой высокой награды была омрачена низкопробной шуткой от ведущего церемонии, пригласившего футболистку на танец.

Хегерберг, которую предложение застало врасплох, ответила отказом и попробовала как можно скорее удалиться со сцены, но Мартин Солвейг все-таки твердо решил воплотить свою задумку в жизнь, поэтому не дал девушке покинуть сцену, и они все-таки повальсировали под Френка Синатру.

Ада Хегерберг не собиралась танцевать и почувствовала себя глубоко уязвленной, назвала эту выходку ведущего «сексизмом в чистом виде», ведь выигравшего Золотой Мяч футболиста (курсив ред.) Луку Модрича Мартин Солвейг не пригласил танцевать.

Позже Мартин Солвейг выложил видеозапись с извенениями перед Хегерберг в своем аккаунте в Твиттере.

«Я весьма изумлен тем, что прочитал о своем поступке в интернете» - говорит Солвейг на записи, - «Я, разумеется, никого не хотел унизить. Это была всего лишь шутка, возможно плохая, поэтому я хочу извиниться перед всеми, кого я обидел. Простите, пожалуйста».

Солвейг также выложил фотографию, где он пожимает футболистке руку и добавил подпись:

«Я объяснил @AdaStolsmo (аккаунт футболистки в Твиттере) шумиху, и мы сошлись на том, что это была неудачная шутка. Мы загладили это маленькое недопонимание, однако приношу свои извинения всем, кого задел. И главное поздравляю Аду с Золотым Мячом!».

Хегерберг определенно была шокирована произошедшем на церемонии, но постаралась сделать вид, что забыла об этой неловкости, запостив сегодня утром фото с Золотым Мячом и написав: «Незабываемый вечер!».