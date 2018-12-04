Знакомая умершего футболиста «Локомотива» предположила, что его отравили

СЕГОДНЯ 14:38 2018-12-04T14:38:30+03:00

Девушка рассказала, что спортсмен почти не употреблял спиртное, про запрещенные препараты вовсе никогда не говорил

Изменить размер текста: A A

Знакомая футболиста Алексея Ломакина, который играл за ФК «Локомотив», предположила, что парня могли отравить.

18-летний парень умер 2 декабря, смерть стала полной неожиданность для всех, Алексей никогда не жаловался на здоровье, и врачи не знали о проблемах.

По мнению девушки, футболиста могли отравить.

- Леша пил редко, потому что у него вечно были тренировки, он не очень любил это занятие. Употреблять он не мог, потому что не пробовал. Возможно, его могли отравить, - говорит телеканалу «360» знакомая Алексея Ломакина.

У парня были проблемы с отношениями в команде, он часто конфликтовал с другими парнями из разных клубов. Кроме того, у Ломакина были проблемы в отношениях с новой девушкой.

Также она упомянула о том, что в последнее время спортсмен встречался с девушкой. Их отношения тоже не были безоблачными.

«Он с ней вечно ссорился, хотел расстаться, и они расстались», — добавила девушка.

Возможно, эти факторы могли его подтолкнуть к употреблению опасных для здоровья средств, считает знакомая Ломакина, но он никогда не жаловался на жизнь и не страдал депрессиями, уверяет девушка.

Парня нашли мертвым на юге Москвы. Тело футболиста, лежащее в воде, нашел прохожий с собакой. Позже по камерам видеонаблюдения восстановили маршрут, которым двигался молодой человек. Он был один. К тому моменту он получил сильное переохлаждение. Прибывшие на место медики ничего не смогли сделать, молодой человек скончался.

В клубе рассказали, что за два дня до случившегося Ломакин уехал из ДЦ ФК «Локомотив», чтобы пройти медицинские процедуры, на связь он больше не выходил. Последним парня видел его друг, они вместе ехали в такси и употребляли алкоголь, уверяют очевидцы.