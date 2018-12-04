2018-12-04T14:48:55+03:00
Общество

Один человек погиб при взрыве в Подмосковье

Инцидент произошел в одной из квартир в городе Куровское
Алена Басавина
Поделиться:
В Подмосковье произошел взрывВ Подмосковье произошел взрывФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В жилом доме подмосковного города Куровское произошел взрыв пиротехники. Один человек погиб и трое пострадали.

Известно, что инцидент случился в доме №70А на улице Первомайской. По предварительной информации к хозяину квартиры пришла женщина с приятелем.

Во время застолья гость похвастался купленной пиротехникой к Новому году. После он решил не дожидаться праздника, а запалить фитиль прямо к квартире.

В результате взрыва женщина получила серьезные травмы, от которых скончалась на месте. Двое мужчин также оказались ранены.

На данный момент пострадавшие доставлены в больницу. На месте происшествия работают правоохранительные органы. Данные о происшествии уточняются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Умер актер сериалов «След» и «Универ» Виталий Ендовицкий
Apple составила рейтинг самых популярных приложений у россиян
Госдума приняла закон о борьбе с «колумбайн-сообществами»
Saxo Bank допустил введение всемирного налога на транспорт
Володин поручил упростить выдачу украинцам российского гражданства
Киев предложил Москве обменять 300 человек на арестованных украинских моряков
Роскомнадзор заблокировал сайт аренды детей для интима
В Италии арестовали предполагаемого главу «Коза ностра»
В Центробанке усложнят процедуру покупки валюты
Армения начала расследование крушения самолета Су-25
Французское правительство пошло на уступки «желтым жилетам»
В Малайзии три человека погибли при взрыве в торговом центре
Израильская операция «Северный щит» продлится до ликвидации всех тоннелей «Хезболлах»
Знакомая умершего футболиста «Локомотива» предположила, что его отравили
Российские артисты рассказали про размер своей пенсии
Посольство США на Украине предупредило туристов о высоком уровне террористической угрозы
В Киеве признали, что Керченский пролив открыт для судоходства
Пропавший в Армении самолет Су-25 потерпел крушение в горах
Выходные дни в декабре 2018 года: россиян ожидает шестидневная рабочая неделя
Песков не исключил сохранения транзита газа через Украину после запуска «Северного потока - 2»
Захара Прилепина назначили заместителем худрука МХАТ имени Горького
На Украину не пустили более 600 россиян из-за военного положения
«Алтайский край. Все настоящее!»: Губернатор Виктор Томенко рассказал о продвижении регионального туристического бренда
Поклонская поделилась любимым рецептом
Поклонская рассказала историю знакомства со своим мужем
В парижском округе пострадали 14 человек в результате ДТП с автобусом
Астронавты при установке оборудования потеряли деталь в открытом космосе
Поклонская с мужем рассказали, планируют ли они завести детей