Один человек погиб при взрыве в Подмосковье

СЕГОДНЯ 14:48 2018-12-04T14:48:55+03:00

Инцидент произошел в одной из квартир в городе Куровское

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В жилом доме подмосковного города Куровское произошел взрыв пиротехники. Один человек погиб и трое пострадали.

Известно, что инцидент случился в доме №70А на улице Первомайской. По предварительной информации к хозяину квартиры пришла женщина с приятелем.

Во время застолья гость похвастался купленной пиротехникой к Новому году. После он решил не дожидаться праздника, а запалить фитиль прямо к квартире.

В результате взрыва женщина получила серьезные травмы, от которых скончалась на месте. Двое мужчин также оказались ранены.

На данный момент пострадавшие доставлены в больницу. На месте происшествия работают правоохранительные органы. Данные о происшествии уточняются.