Один человек погиб при взрыве в Подмосковье
В жилом доме подмосковного города Куровское произошел взрыв пиротехники. Один человек погиб и трое пострадали.
Известно, что инцидент случился в доме №70А на улице Первомайской. По предварительной информации к хозяину квартиры пришла женщина с приятелем.
Во время застолья гость похвастался купленной пиротехникой к Новому году. После он решил не дожидаться праздника, а запалить фитиль прямо к квартире.
В результате взрыва женщина получила серьезные травмы, от которых скончалась на месте. Двое мужчин также оказались ранены.
На данный момент пострадавшие доставлены в больницу. На месте происшествия работают правоохранительные органы. Данные о происшествии уточняются.