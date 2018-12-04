2018-12-04T14:52:52+03:00
В мире

Израильская операция «Северный щит» продлится до ликвидации всех тоннелей «Хезболлах»

Боевики строили тайные проходя на протяжении нескольких лет
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Израильская операция «Северный щит» продлится до ликвидации всех туннелей «Хезболлах»Израильская операция «Северный щит» продлится до ликвидации всех туннелей «Хезболлах»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Израиль будет вести операцию «Северный щит» на границе с Ливаном до тех пор, пока не добьется полного уничтожения всех тоннелей движения «Хезболлах». С таким заявлением выступил официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.

Конрикус сообщил, что для обнаружения и уничтожения всех предполагаемых тоннелей займет достаточно долгое время.

«Мы будем продолжать операцию до тех пор, пока все тоннели не будут уничтожены», — заявил он.

Сообщается, что тоннели «Хезболлах» тянутся «через границу из гражданских домов в Ливане на территорию Израиля», при этом они строились на протяжении нескольких лет.

«На протяжении четырех лет мы очень внимательно следили за их активностью, и сегодня мы начали операцию с очень четкой целью — найти эти пограничные тоннели и уничтожить их, чтобы обеспечить безопасность израильских граждан в Метуле и других приграничных населенных пунктах», — зсказал Конрикус.

Напомним, во вторник израильские военные приступили к операции «Северный щит», во время которой они намерены найти и ликвидировать трансграничные тоннели, которые прокладывает ливанское движением «Хезболлах» для переброски своих боевиков на территорию еврейского государства.

Операция будет проводиться лишь на контролируемой Израилем территории, в том числе, в северной части Голанских высот, где войска уже приведены в состояние повышенной боеготовности и получили подкрепление. Об этом стало известно из официального Periscope армейской пресс-службы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Умер актер сериалов «След» и «Универ» Виталий Ендовицкий
Apple составила рейтинг самых популярных приложений у россиян
Госдума приняла закон о борьбе с «колумбайн-сообществами»
Saxo Bank допустил введение всемирного налога на транспорт
Володин поручил упростить выдачу украинцам российского гражданства
Киев предложил Москве обменять 300 человек на арестованных украинских моряков
Роскомнадзор заблокировал сайт аренды детей для интима
В Италии арестовали предполагаемого главу «Коза ностра»
В Центробанке усложнят процедуру покупки валюты
Армения начала расследование крушения самолета Су-25
Французское правительство пошло на уступки «желтым жилетам»
В Малайзии три человека погибли при взрыве в торговом центре
Один человек погиб при взрыве в Подмосковье
Знакомая умершего футболиста «Локомотива» предположила, что его отравили
Российские артисты рассказали про размер своей пенсии
Посольство США на Украине предупредило туристов о высоком уровне террористической угрозы
В Киеве признали, что Керченский пролив открыт для судоходства
Пропавший в Армении самолет Су-25 потерпел крушение в горах
Выходные дни в декабре 2018 года: россиян ожидает шестидневная рабочая неделя
Песков не исключил сохранения транзита газа через Украину после запуска «Северного потока - 2»
Захара Прилепина назначили заместителем худрука МХАТ имени Горького
На Украину не пустили более 600 россиян из-за военного положения
«Алтайский край. Все настоящее!»: Губернатор Виктор Томенко рассказал о продвижении регионального туристического бренда
Поклонская поделилась любимым рецептом
Поклонская рассказала историю знакомства со своим мужем
В парижском округе пострадали 14 человек в результате ДТП с автобусом
Астронавты при установке оборудования потеряли деталь в открытом космосе
Поклонская с мужем рассказали, планируют ли они завести детей