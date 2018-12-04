Израильская операция «Северный щит» продлится до ликвидации всех тоннелей «Хезболлах»

СЕГОДНЯ 14:52 2018-12-04T14:52:52+03:00

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Израиль будет вести операцию «Северный щит» на границе с Ливаном до тех пор, пока не добьется полного уничтожения всех тоннелей движения «Хезболлах». С таким заявлением выступил официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.

Конрикус сообщил, что для обнаружения и уничтожения всех предполагаемых тоннелей займет достаточно долгое время.

«Мы будем продолжать операцию до тех пор, пока все тоннели не будут уничтожены», — заявил он.

Сообщается, что тоннели «Хезболлах» тянутся «через границу из гражданских домов в Ливане на территорию Израиля», при этом они строились на протяжении нескольких лет.

«На протяжении четырех лет мы очень внимательно следили за их активностью, и сегодня мы начали операцию с очень четкой целью — найти эти пограничные тоннели и уничтожить их, чтобы обеспечить безопасность израильских граждан в Метуле и других приграничных населенных пунктах», — зсказал Конрикус.

Напомним, во вторник израильские военные приступили к операции «Северный щит», во время которой они намерены найти и ликвидировать трансграничные тоннели, которые прокладывает ливанское движением «Хезболлах» для переброски своих боевиков на территорию еврейского государства.

Операция будет проводиться лишь на контролируемой Израилем территории, в том числе, в северной части Голанских высот, где войска уже приведены в состояние повышенной боеготовности и получили подкрепление. Об этом стало известно из официального Periscope армейской пресс-службы.