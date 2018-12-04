2018-12-04T15:00:09+03:00
В мире

В Малайзии три человека погибли при взрыве в торговом центре

При этом еще 26 получили травмы различной степени тяжести
Дарья ИВАШКИНА
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На месте происшествия работают пожарные и спасателиНа месте происшествия работают пожарные и спасателиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 4 декабря, взрыв прогремел в торговом центре малайзийского города Кучинг, расположенном на острове Калимантан. ЧП случилось в 15:30 по местному времени (12:30 мск).

По данным главы департамента противопожарной охраны и спасения Малайзии Хируддина Драхмана, в результате инцидента погибли три человека, двое из которых были сотрудниками ТЦ. Кроме того, пострадали 26 человек, причем четверо из них получили серьезные травмы, пишет местное издание Straits Times.

Причина взрыва пока неизвестна. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные и спасатели.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник взрыв прогремел в жилом доме в подмосковного города Куровское. Как отмечалось, в результате ЧП один человек погиб, и еще трое пострадали.

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