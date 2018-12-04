Армения начала расследование крушения самолета Су-25

СЕГОДНЯ 15:21 2018-12-04T15:21:32+03:00

Следственный комитет республики сообщает, что на место происшествия выехала оперативная группа

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Следственный комитет Республики Армения начал расследование крушения военного самолета Су-25. Об этом сообщила начальник отдела информации и по связям с общественностью СК Наира Арутюнян.

«Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК начало расследование по факту крушения военного самолета СУ-25», - передает слова Арутюнян РИА Новости.

По ее словам, на место происшествия уже выехала оперативная группа во главе с заместителем председателя Следственного комитета, ГВСУ Артаком Кркьяшаряном.

Напомним, что утром 4 декабря самолет Су-25 Вооруженных сил Армении потерпел крушение в Мараликском районе страны. Обломки обнаружили в горах после масштабных поисковых работ. Оба пилота штурмовика погибли.