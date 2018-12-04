Saxo Bank допустил введение всемирного налога на транспорт

СЕГОДНЯ 15:51 2018-12-04T15:51:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал «шокирующие предсказания» на 2019 год. Речь идет о маловероятных событиях, которые при этом могут оказать огромное влияние на финансовые рынки.

В частности, в прогнозах говорится о том, что обеспокоенность мира глобальным изменением климата в 2019 году может привести к введению всемирного транспортного налога, ставка которого будет равняться 50 долларам за тонну выбросов углекислого газа в атмосферу. По мнению авторов «шокирующих предсказаний», это приведет к росту цен на авиабилеты и на морские грузоперевозки.

Среди других прогнозов, опубликованных на сайте Saxo Bank, - поглощение Tesla компанией Apple, увольнение главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, солнечная буря, которая уничтожит большинство спутников GPS, экономический спад в Германии и крах Netflix.