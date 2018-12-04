Apple составила рейтинг самых популярных приложений у россиян
Корпорация Apple опубликовала свой рейтинг самых скачиваемых приложений в 2018 году. Особой популярностью у россиян пользовался мессенджер WhatsApp. Его скачивали чаще всего, не менее популярным стали приложения соцсетей и банков. Что касается платного контента, то первое место занял видеоредактор kirakira+.
Среди множества самых различных приложений для iPhone лучшим признано Procreate Pocket. Программа дает возможность делать наброски, картины и иллюстрации.
Топ бесплатных приложений для iPhone
1. WhatsApp Messenger
2. Instagram
3. VK
4. Сбербанк Онлайн
5. YouTube: Watch, Listen, Stream
6. Telegram Messenger
7. Yandex.Taxi
8. Joom
9. Pandao — покупай выгодно
10. Госуслуги
Топ платных приложений для iPhone
1. kirakira+
2. Glitché
3. #BS365 Workouts
4. Facetune
5. Dalgona
6. Afterlight 2
7. TouchRetouch
8. Полиглот 16 - Английский язык
9. Threema
10. Антирадар Стрелка
Корпорация Google тоже составила свой рейтинг самых популярных приложений, основанный на предпочтениях пользователей, пишет «Ридус».
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