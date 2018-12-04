2018-12-04T16:29:10+03:00
Общество

Apple составила рейтинг самых популярных приложений у россиян

Корпорация Google тоже назвала самые популярные программы у пользователей в 2018 году
Ася РОМАНЧУК
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Особой популярностью у россиян пользовался мессенджер WhatsAppОсобой популярностью у россиян пользовался мессенджер WhatsAppФото: Михаил ФРОЛОВ
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Корпорация Apple опубликовала свой рейтинг самых скачиваемых приложений в 2018 году. Особой популярностью у россиян пользовался мессенджер WhatsApp. Его скачивали чаще всего, не менее популярным стали приложения соцсетей и банков. Что касается платного контента, то первое место занял видеоредактор kirakira+.

Среди множества самых различных приложений для iPhone лучшим признано Procreate Pocket. Программа дает возможность делать наброски, картины и иллюстрации.

Топ бесплатных приложений для iPhone

1. WhatsApp Messenger

2. Instagram

3. VK

4. Сбербанк Онлайн

5. YouTube: Watch, Listen, Stream

6. Telegram Messenger

7. Yandex.Taxi

8. Joom

9. Pandao — покупай выгодно

10. Госуслуги

Топ платных приложений для iPhone

1. kirakira+

2. Glitché

3. #BS365 Workouts

4. Facetune

5. Dalgona

6. Afterlight 2

7. TouchRetouch

8. Полиглот 16 - Английский язык

9. Threema

10. Антирадар Стрелка

Корпорация Google тоже составила свой рейтинг самых популярных приложений, основанный на предпочтениях пользователей, пишет «Ридус».

1.«Едадил» - лучшее приложение 2018 года

2. «PUBG Mobile» - лучшая мобильная игра

3. «Подсознание может все!» - лучшая книга

4. «Человек-муравей и Оса» - лучший фильм

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