Умер актер сериалов «След» и «Универ» Виталий Ендовицкий

СЕГОДНЯ 16:16 2018-12-04T16:16:51+03:00

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В одной из московских клиник умер Виталий Ендовицкий, сыгравший в популярных сериалах «След» и «Универ». Актеру было 49 лет.

Как сообщает издание «Блокнот-Воронеж», в конце ноября у Ендовицкого случился инсульт, после которого он был госпитализирован. Врачи до последнего боролись за его жизнь, однако спасти не смогли.

Известно, что прощание с актером пройдет 5 декабря в 11:00 в траурном зале морга на улице Ипподромной.

Виталий Ендовицкий родился 31 июля 1969 года в Воронеже. Окончил Воронежский институт искусств, после чего переехал в Москву. Снялся в таких сериалах, как «Универ», «Катина любовь», «След», «Свидетели», «Карпов», «Маруся», «Следаки».