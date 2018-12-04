В 2020 году в Москве начнут тестирование автобусов-амфибий

СЕГОДНЯ 16:27 2018-12-04T16:27:32+03:00

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Власти Москвы в 2020 году запустят автобусы-амфибии. Водная часть первого маршрута будет занимать около 60 минут.

«Автобусы-амфибии планируется запустить по маршруту, водная часть которого, по предварительным расчетам, займет около часа, а сухопутная - 30-40 минут», - передает ТАСС слова представителей «Мостранспроекта».

Сообщается, что транспорт будет делать по пути следования пять остановок. Съезд в воду будет происходить около причала Метромост, на сушу выезд организуют у причала Новоспасский мост.

Отметим, что на первом этапе планируется закупка пяти автобусов-амфибий. Их стоимость составит около 325 миллионов рублей. Эти средства уже заложены в проект бюджета Москвы на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.