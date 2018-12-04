Раскрыта роль Запада во введении военного положения на Украине
Украина сократила срок и области действия военного положения под руководством Запада. Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.
По его словам, решение было принято после звонка канцлера Германии Ангелы Меркель и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
«Ну и в результате военное положение уменьшилось с 60 до 30 суток, и, кроме всей Украины, оно распространяется на десять областей», - приводит слова журналиста телеканал NewsOne.
Также Дмитрий Гордон прокомментировал путаницу с публикацией указа Петра Порошено. Он считает, что причиной этого стал недостаток профессионалов в администрации президента Украины.
Согласно источникам журналиста, ввести военное положение на Украине хотели еще за несколько месяцев до Керченского инцидента в качестве «запасного предвыборного сценария для одного из кандидатов» на президентский пост.
Напомним, что Верховная рада 26 ноября поддержала указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях страны на месяц.