Раскрыта роль Запада во введении военного положения на Украине

СЕГОДНЯ 16:38 2018-12-04T16:38:59+03:00

Украинские журналисты выяснили, кто повлиял на решение Петра Порошенко

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Украина сократила срок и области действия военного положения под руководством Запада. Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.

По его словам, решение было принято после звонка канцлера Германии Ангелы Меркель и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

«Ну и в результате военное положение уменьшилось с 60 до 30 суток, и, кроме всей Украины, оно распространяется на десять областей», - приводит слова журналиста телеканал NewsOne.

Также Дмитрий Гордон прокомментировал путаницу с публикацией указа Петра Порошено. Он считает, что причиной этого стал недостаток профессионалов в администрации президента Украины.

Согласно источникам журналиста, ввести военное положение на Украине хотели еще за несколько месяцев до Керченского инцидента в качестве «запасного предвыборного сценария для одного из кандидатов» на президентский пост.

Напомним, что Верховная рада 26 ноября поддержала указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях страны на месяц.